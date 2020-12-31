حصاد 2020.. تعرف على أبرز المشروعات الاقتصادية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد عام 2020 طفرة صناعية واستثمارية كبرى شهدت على إنجاز الدولة خلال الفترة الماضية والتى ساهمت فى تحسين المناخ للاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تشغيل عدد من المصانع المتعثرة.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة فى جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها

قطاع الصناعة والاستثمار

تم إنشاء مركز خدمة المستثمرين بالمنيا لتيسير وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يحسن مناخ الاستثمار ويوفر المزيد من فرص العمل بإجمالى تكلفة 104 ملايين جنيه.

وكذلك إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بعدد 68 وحدة بتكلفة 272 مليون جنيه حيث سيساهم المجمع فى خلق بيئة جيدة للاستثمار بقطاع الصناعة مما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة تساعد على تقليل نسبة البطالة، هذا إلى جانب إنشاء المجزر الآلى وعنابر التربية على مساحة 16 فدانا بالمنيا الجديدة، كما تم تطوير وإعادة تشغيل مصنع العسل الأسود بمركز ملوى، والذى تشتهر به محافظة المنيا والذى ظل متغيرات لفترات طويلة

قطاع الشباب والرياضة

الانتهاء من تنفيذ 203 مشروع بإجمالى تكلفة 141.1 مليون جنيه، وإنشاء حمام سباحة بمركز شباب ناصر بمركز ملوى ملوى وإنشاء وتطوير ملاعب ومبانى إدارية ومراكز شباب لعدد 199 مشروعا، كما تم إنشاء مركز شباب بقرية كفر المغربى بمركز العدوة ضمن مبادرة حياة كريمة وإنشاء صالة أنشطة رياضية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوى ضمن مبادرة (حياة كريمة) كما يجرى العمل فى إنشاء نادى متحدى الإعاقة بالمنيا الجديدة على مساحة 10 أفدنة بمنطقة النوادى بالمنيا الجديدة.

قطاع التعليم

كما شهد قطاع التعليم تطورا كبيرا وإنشاءات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتوسعة وإحلال جزئى لعدد 361 مدرسة بعدد 5230 فصلا دراسيا بإجمالى تكلفة 1.431 مليار جنيه، وجار إنشاء وتوسعة وإحلال كلى - جزئى لعدد 85 مدرسة بعدد ( 1194) فصلا دراسيا بإجمالى تكلفة 508 ملايين جنيه.

قطاع التعليم العالي

الانتهاء من 18 مشروعا بقطاع التعليم العالى بإجمالى تكلفة 863,7 مليون جنيه من أهمها، إنشاء مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمى وإنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ الداخلية بمستشفى المنيا الجامعى وتطوير المبانى الجديدة لكليات جامعة المنيا.