حصاد 2020 بشمال سيناء.. أبرزها إنشاء المدرسة اليابانية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

شهد عام 2020 بشمال سيناء وضع حجر الأساس لعددا من المشروعات والإعلان عن التجهيز لأنطلاق أخرى، وقام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه السيد حسنين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، بوضع حجر الأساس لمبنى دار الرعاية المتكاملة للأيتام "بنين" بحي العبور بالعريش.

وأكد المحافظ، أن المبني الجديد على مساحة 168 متر مربع "12*14" ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأرضي مكاتب إدارية، ويضم الطابق الثاني عدد 3 غرف وغرفة للنشاط وصالة للاستقبال ومطبخ و3 دورات مياه، وذلك بتكلفة تبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، أن تكلفة إنشاء المبني تبرع بها رجال الأعمال، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال بشمال سيناء في خدمة المجتمع المحلي ورعاية الأيتام.

من جانبه، أشار المهندس السيد محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، إلى أن الدار تتبع الجمعية وهى الوحيدة على مستوى المحافظة، وتخدم عدد 31 طفلا وطفلة من كريمي النسب"18 ولد-13 بنت"، حيث تقدم لهم الدار رعاية مكثفة ودائمة على مدار الـ24 ساعة يوميًا،شاملة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها.

وقام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بوضع حجر الأساس للمدرسة التكنولوجية اليابانيه بالعريش.

وقال أحمد سالم، مدير هيئة الابنية التعليمية بشمال سيناء، إن المدرسة اليابانية على مساحة 11.2 الف متر مربع وتكلفة تقدر بـ 16 مليون جنيه، وتضم 3 أدوار بها 14 فصلا تعليميا وقاعات للأنشطة ومساحات خضراء وملعب متكامل.

وافتتاح العمل فى المجمع الخدمى للامتحانات، وقال ناير حمدي، نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن المجمع الخدمي للامتحانات بالعريش على مساحة 3 آلاف متر مسطح، ويضم دور أرضي به المطبعة السرية والمخازن وصالات المتابعة، و3 أدوار علوية تضم قاعات لتصحيح الامتحانات المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المجمع والتجهيزات الخاصة به والمرافق بلغت 15 مليون جنيه من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

كما قام المحافظ يرافقه حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية بفرع شمال سيناء، بوضع حجر الأساس لإقامة مدرسة ثانوية صناعية بالحسنة بهدف توفير التخصصات الفنية لدعم مجالات التنمية بوسط سيناء.

وأعلن المهندس أحمد سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن المدرسة تتكلف 25 مليون جنيه، حيث تضم فصولا دراسية وورشا فنية للتدريب.

وسلم عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عدد 18 سيارة مينى فان لشباب بمدينة بئر العبد كمشروع جديد يتيح توفير سيارات أجرة بديلة للتوكتوك بالمدينة، ضمن برنامج مشروعك بديلا للتوك توك لأهالي بئر العبد.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، إطلاق مشروع استبدال التوك توك بسيارات فان بمركز ومدينة بئر العبد، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس الجمهورية باستبدال التوك توك بسيارات مينى فان 7 راكب.

وأشار المحافظ، إلى ترخيص 100 سيارة مينى فان كمرحلة أولى على أن يتم طلائها بلون موحد.

وأضاف أنه سيتم وضع عددا من الضوابط والشروط لحصول أصحاب التكاتك على سيارات فان، وإجراء قرعة علنية بين المتقدمين، على أن تعمل 50 سيارة داخل مدينة بئر العبد و50 سيارة أخرى بين قرى بئر العبد" بعد قيام إدارة مرور بئر العبد بوضع مقترح لخطوط السير لتلك السيارات.

ويهدف إلى توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، بجانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أصحاب التكاتك.

وأشار والعقيد علاء الدين عبد الرافع، مدير إدارة المرور بشمال سيناء، إلى أن عدد التكاتك التى تم ترخيصها ببئر العبد يبلغ 1929 توك توك، حيث قام 1065 شخصًا من أصحابها بالتنازل عن الرخصة.

بدوره أكد أسامة الشريف، مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية ومدير "مشروعك"، على قيام البنك الزراعى المصرى بتمويل السيارات الفان تحت مظلة المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية "مشروعك"، مساهمة من البنك فى تنمية سيناء وعلاج أزمة المواصلات الداخلية ببئر العبد نتيجة قرار منع التوك توك.

أضاف ياسر حسين الدرز، نائب مدير مشروعك، أنه تم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة، بجانب الشروط التى قام بوضعها البنك الزراعى المصرى لترخيص السيارات الفان للمستحقين من أصحاب التكاتك، وفى حالة زيادة العدد يتم اجراء قرعة علنية بين المتقدمين.