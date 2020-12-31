حصاد 2020.. أبرز قضايا محاكم الإسكندرية السجن 15 عاما لأعضاء بالإرهابية

الإسكندرية _ أسماء على بدر

شهدت محكمة الإسكندرية عددا من القضايا خلال عام 2020، وأسدلت الستار فيها على قضايا شغلت الرأى العام والمجتمع السكندرى بأحكام عادلة، ويقدم "اليوم السابع" حصاد أهم القضايا الهامة فى محكمة الإسكندرية.

وقضت المحكمة الاقتصاية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة عامين وإخلاء سبيل المتهم "حمو بيكا" مطرب المهرجانات الشعبية، فى القضية رقم 41 لسنة 2020، بتهمة بسب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، وصدر الحكم بعضوية المستشارين، ريمون ملك، ومصطفى وسيم الهلباوي، وأسامه محمود.

وكانت محكمة أول درجة، قضت بالسجن سنتين وغرامة مائتى ألف جنيه، وحضر المتهم بشخصه بجلسة الاستئناف.

وكانت محكمة جنح الدخيلة فى الإسكندرية، أحالت فى 15 فبراير الماضي، قضية "حمو بيكا"؛ إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

حرق سيدة

فيما قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تحديد جلسة 2 يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة العصافرة حرقا بعد صدور حكم إلغاء طلب رد المحكمة من محكمة الاستئناف واستمرار نظر القضية فى الدائرة الأساسية التى تم تحديدها عقب قرار أمر الإحالة.

كان قدم محامى المتهم بإشعال النيران فى سيدة العصافرة، بمذكرة إلى هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، لرد الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى، وعضوية كل من عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد، وأمانة سر خميس قمر وايهاب النادي، ونظرها بدائرة أخرى.

كما حضر الجلسة رئيس هيئة المدعين بالحق المدنى محمد سعيد حجازي، وأحمد محى الدين وعدد من المحامين المتضامنين مع المجنى عليها ساميه حجازي، وطلب محمد سعيد حجازى المحامى تحديد أقرب جلسة للبت فى طلب الرد المقدم من محامى المتهم لنظر الجلسة ومحاكمة المتهم.

وكان محامى المتهم بحرق سيدة العصافرة، طالب برد الدائرة وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة أخرى.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة أثناء حضور المتهم من محبسه، كما حضر أهل المجنى عليها إلى الجلسة وطالبوا بالقصاص وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالإعدام شنقا لوضوح القضية والقتل العمد وإزهاق الروح.

كما حدثت مشادة بين محامى المتهم ومحامى المجنى عليها وأهلها وطالب برد الدائرة وإحالتها إلى دائرة أخرى لنظر القضية، مما أدى إلى تدخل الأمن وفض المناوشات بينهما.

وترجع أحداث القضية عندما تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد، بورود بلاغ من المستشفى، بوصول سيدة عجوز مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبسؤال نجلها قرر أن قيام أحد الأشخاص قام بسرقة شقة حيث أبلغت المجنى عليها، سامية .ح، 60 سنة، ربة منزل، التى تملك العقار، عن الواقعة، عندما شاهدته وتم القبض على المتهم يدعى إبراهيم .ا، 35 سنة، عاطل، وبحوزته المسروقات، وتحويله إلى النيابة التى قررت حبسه على ذمة القضية.

وأضاف فى التحقيقات بعد الإفراج عن المتهم بضمان محل اقامته، قرر الانتقام من المجنى عليها، بعد تسببها فى حبسه، فاقتحم المنزل عليها، وقام بحرقها أمام أحفادها مستخدما عبوة بنزين، وإشعال النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى ليتضح أنها مصابة بحروق بنسبة 75%، وسرعان ما فارقت الحياة متأثرة بهذه الحروق.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بعد تفريغ الكاميرات إلى مكان المتهم وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه توجه إلى البنزينة وشراء البنزين وقام بالذهاب إلى شقة المجنى عليها بدافع الانتقام منها بعد علمه بالإبلاغ عنه بسرقة ثلاجة من شقة جيرانها.

وبسؤال عامل البنزينة قرر أن المتهم حضر بحوزته زجاجة صغيرة وطلب شراء البنزين بحجة تعطل "التوك توك" الخاص به ولم يعلم بالواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتى قررت تحت المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سيدة عجوز عمدا بإشعال النيران بها أثناء تواجدها بشقتها، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وسؤال عامل البنزين عن الواقعة، والتصريح بدفن جثة العجوز بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

اتجار مخدرات

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وبعضوية المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وأمين سر محمد صالح، قرارًا بالسجن 15 عامًا على عامل وحارس عقار لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية لسنة 2020، حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزة، بالقبض على شخصين، وبحوزتهما أربعة آلاف قرص مخدر.

وأظهرت التحريات، أن المتهمين فوجئا بضباط القسم أثناء مرور دورية متنقلة بمحل الواقعة، فاضطربا وظهرت عليهم ملامح الريبة والخوف، فاستوقفهم ضباط القسم، وقاما بتفتيشهما، حيث وجد بحوزة الأول على كيس بلاستيكي، وبتفريغه عثر بداخله على 3 آلاف و900 قرص من مخدر التامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما عثر مع الثانى على 100 قرص من مخدر الترامادول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وقد أخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، والذى كشف أن أحدهما يعمل حارس عقار ومقيم بنفس المنطقة، والأخر عامل، وبمواجهتهما أقرا بأن المخدرات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين الجوالين لتسهيل التواصل مع عملائهما.

وبعد إنتهاء التحقيقات، أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المذكور أعلاه.

15 عاما لأعضاء الجماعة الإرهابية

كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، بمعاقبة 5 أشخاص، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وذلك فى القضية رقم 184 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ ثانٍ المنتزه.

تعود وقائع إلى تلقى الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، إخطارًا يفيد قيام مجموعة منظمة، تابعة لجماعة الإخوان، بحيازة ألعاب نارية، ومطبوعات؛ بغية ترويجها لأغراض التنظيم فى نطاق دائرة القسم.

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين:"م.أ.ا"، و"إ.م.م"، و"أ.خ.ص"، و"ع.ال.ال"، و"ك.ص.س"، بالانضمام إلى جماعة الإخوان، التى تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحرية الشخصية، باستخدام العنف والقوة.

السجن 3 سنوات لمهندس تورط فى بناء مخالف

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أيمن إبراهيم حنفى والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمين سر الجلسة محمد عثمان، بالسجن المشدد 3 سنوات، لمهندس فى حى المنتزة وعزله من وظيفته وتغريمه 10 آلاف جنيه لما نسب إليه من التربح من وظيفته وتورطه فى مخالفات بناء وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة لصالح مالك العقار.

السجن عامين لشخص ابتز فتاة بفيديو بمقابل مادى

قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية، بالسجن عامين لشخص ابتز فتاة بفيديو لها وتهديدها ليه بمقابل منحه مبلغ مالى.

البداية عندما تلقى إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من فتاة تتهم شابا بتهديدها بفيديو مقابل منحه مبلغ مالى، وبالتحريات توصلت إلى أن المتهم هو " ا.ر 32 " عاما فنى تصميمات مواقع وطلب منها مبلغ مالى لمرورة بضائقه مالية واستغل خبرته فى الإنترنت وأجهزة المحمول وحصل على الفيديو الخاص بها .

تم تحويل المتهم للنيابة العامة واعترف بارتكابه الجريمة وتم تحويله إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته والتى قضت بسجنه عامين وإلزامه بالمصاريف.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر عبدالحميد بالإعدام شنقا لمحامى إشترك فى جريمة قتل مع زوجته التى تم معاقبتها بــ 5 سنوات سجن مشدد وعام للسائق لإتهامهم بقتل عجوز لسرقة أمواله .

تعود أحداث القضية رقم 39629 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة شخص فى العقد السابع من العمر بمصرف بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى أنه عثرت المدعوة "ه.ا.ع" على حافظة نقود حريمى وقامت بإعطائها لولدها المجنى عليه "أ.ع.أ"، 62 سنة، وعقب تفتيشها عثر بداخلها على خط تليفون فقام بالإتصال بصاحبة الخط المتهمة "س.م.ع"، وعقب إستلامها الحافظة إتهمته بسرقة مبلغ مالى كان بداخلها فأنكر وكان ذلك تحت مراقبة المتهم الأول زوجها "إ.خ.ع"، محامٍ.

إدّعى الزوج رغبته فى شراء وحدة سكنية من المجنى عليه، وحدد موعدا لإتمام الشراء، وعند حضور المجنى عليه إلى الشقة محل سكنهما إتفقت المتهمة مع سائق لمراقبة المنزل، فقامت المتهمة بالتعدى عليه بالضرب وقام المحامى بخنقه حتى فارق الحياة.

وقاما بلف الجثة وإشترك معهما المتهم الثالث فى إلقاء الجثة فى مصرف بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات اللازمة ألقى القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.