حصاد المنطقة الصناعية والمجمع الصناعى بالبغدادى خلال عام 2020

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، حصاد وإنجازات العمل داخل المنطقة الصناعية والمجمع الصناعي بالبغدادي خلال عام 2020، حيث أنه وصل عدد المستثمرين الذين تم تسليم قطع أراضي لهم بالمنطقة الصناعية بالبغدادي 102 مستثمر لإنشاء مصانع تعمل في صناعات الإسفنج وتجفيف التمور والتعبئة والتغليف وتشكيل المعادن والرخام والجرانيت والسلك المعدنى والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث والمواد الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى الصديقة للبيئة.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن وصل عدد رخص البناء بالمنطقة التي صدرت من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى 78 رخصة بناء، وجار تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد 70 مصنعا، من بينهم 15 مصنعا في قيد التشغيل وسيتم افتتاحهم قريباً، كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء المجمع الصناعي بمنطقة البغدادي، المقام على مساحة 49,17 فدان تقريبا، ويضم 206 وحدة، بمساحة 384 م نموذج "أ"، ومساحة 432 م نموذج "ب"، لمشروعات القطاعات الصناعية "هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة"، وقد تم طرح كراسات الشروط للـ 206 وحدة بنظام التمليك أو الإيجار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

ويعتبر عام 2020 عام دخول الأقصر حلم الصناعة والاستثمار فى المناطق الصناعية رسمياً، حيث شهدت محافظة الأقصر فى هذا العام المميز وبالتحديد بتاريخ 19 يوليو الماضي، باكورة عالم الصناعة دخلتها محافظة الأقصر، عقب إنهاء وتسليم 206 وحدات صناعية جديدة داخل أو مجمع صناعى فى أرض الأقصر على مساحة 49 فدانا تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية، والمجهزة بكافة المرافق والخدمات والبنية الأساسية وجاهزة لافتتاح المصانع فور تقدم الشباب بها فى الحال، حيث شهدت محافظة الأقصر، زيارة للدكتور مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، وقيادات المحافظة والهيئة، وتم فتح الباب لأولى الخطوات على طريق الصناعة والمستقبل الجديد وهو "المجمع الصناعى بالبغدادى" الذى يعد باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس السيسى، والذى تم الانتهاء منه تماماً، وتم تسليمه لطرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر.