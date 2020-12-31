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جنازة مهيبة لشهيد القوات المسلحة فى شرشابة بالغربية.. صور وفيديو

الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:52 ص
جنازة مهيبة لشهيد القوات المسلحة فى شرشابة بالغربية.. صور وفيديو جنازة مهيبة لشهيد القوات المسلحة فى شرشابة
الغربية محمد طارق

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شيع الآلاف من أهإلى قرية شرباشة التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد نقيب أحمد محمود المرعز، والذى استشهد أثناء أداء الواجب الوطنى صباح اليوم .
 
 
جاء ذلك عقب وصول جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إلى المقابر، وذلك بحضور نائب المستشار العسكرى للمحافظة والعميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة زفتى، وأسرة وأقارب الشهيد وأهإلى الشهيد بمسقط رأس الشهيد.
 
وانطلقت زغاريد النساء لتودع الشهيد، بينما بكى شباب القرية وهم يرددون الهتافات المناهضة للإرهاب قائلين: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله" و"الله أكبر.. الله أكبر" و" لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله" مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة مطلقين عبارات مؤيدة للجيش والشرطة فى حربهم على الإرهاب الغاشم.
 
الاهالى-يشيعون-الجثمان
الاهالى يشيعون الجثمان

تجمع-الاهالى-فى-الجنازة
تجمع الاهالى فى الجنازة

تشيع-الجثمان
تشيع الجثمان

تشيع-جثمان-الشهيد
تشيع جثمان الشهيد

جانب-من-الجنازة
جانب من الجنازة

جنازة-الشهيد
جنازة الشهيد

وصول-الجثمان-للقرية
وصول الجثمان للقرية

 


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