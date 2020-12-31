جامعة قناة السويس تُكرم أسر شهداء الجيش والشرطة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

كرمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة، أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة على هامش بطولة كأس الشهداء فى خماسى كرة القدم التى نظمتها إدارة الأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقامت جامعة قناة السويس بتكريم خمس أسر لشهداء الوطن، حيث شهد التكريم الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الذى رحب بهم داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا على أن أسماء شهداء الوطن ستظل خالدة يذكرها التاريخ ويفتخر بها جميع الأجيال القادمة.

وتم تكريم أسرة الشهيد عمرو وهيب محمد وأسرة الشهيد أحمد فوزى عمارة وأسرة الشهيد مصطفى محمد نجيب وأسرة الشهيد إبراهيم محمد شاهين والشهيد عادل محمد حاتم.

الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة

الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة يُكرم أبن شهيد

تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة

جامعة قناة السويس تكرم أسر شهداء

تكريم أسر الشهيد أحمد فوزى عمارة

جامعة قناة السويس تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة

نائب رئيس جامعة القناة يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة