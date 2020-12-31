جامعة الإسكندرية تعفى أبناء شهداء الأطقم الطبية من مصروفات البرامج الخاصة

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مجلس الجامعة وافق على إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية بجامعة الإسكندرية من المصروفات الدراسية بالبرامج الخاصة.

وأكد أن كل كلمات الشكر والتقدير تعجز عن وصف ما قدمته الأطقم الطبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل ووقوفهم فى وجه الخطر، وهذا القرار يأتي تقديراً للتضحيات التي قدمها أباؤهم فى القضاء علي فيروس كورونا، ودورهم البطولي الذي قاموا به فى مواجهة هذا الوباء، مشيراً إلى أنهم لازالوا يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة الموجة الثانية للفيروس.