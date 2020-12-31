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تونس تسجل 1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:16 م
تونس تسجل 1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة كورونا -أرشيفية
كتب : أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالى 6965 عينة تحليل تم رفعها يوم أمس الأربعاء.

 

وأكدت وزارة الصحة التونسية تسجيل 56 حالة وفاة ليرتفع إجمالي للوفيات إلى 4676 حالة منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 105 آلاف و364 من بين 139 ألفا و 140 حالة حاملة للفيروس.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حاليا التكفل بـ 1513 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات فى القطاعين الخاص والعام، موضحة أنه يوجد 326 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 124 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

 

ويذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الماضى في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضى.


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