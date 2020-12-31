تونس تتسلم رئاسة مجلس الأمن يناير 2021

كتبت - هند المغربي

تتسلم دولة تونس رئاسة مجلس الأمن عن شهر يناير لعام 2021 خلفا لرئاسة جنوب افريقيا للمجلس في شهر ديسمبر 2020، والتي عملت من خلاله افتراضيا عبر الفيديو بسبب تداعيات جائحة كورونا.

اختارت جنوب أفريقيا، خلال رئاستها تقديم إحاطة بشأن "تعزيز وتعزيز سيادة القانون، مع التركيز على تعزيز التعاون بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية" بمشاركة رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوى أحمد يوسف.

فيما يتعلق بالقضايا الأفريقية الأخرى ناقشت جنوب افريقيا قرار لتجديد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع إحاطة ومشاورات قبل التجديد. واعتماد لتجديد تدابير مكافحة القرصنة فى الصومال.

وعقدت جنوب افريقيا خلال رئاستها لمجلس الأمن عدة اجتماعات تتعلق بالسودان وجنوب السودان هذا الشهر. وفيما يتعلق بجنوب السودان، كانت هناك إحاطة ومشاورات بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان، فضلا عن إحاطة قدمها رئيس لجنة جزاءات جنوب السودان 2206.