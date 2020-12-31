تفريغ 3550 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفه 7 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة .

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .