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تفاصيل غياب بابا الفاتيكان عن قداس رأس السنة بسبب تدهور حالته الصحية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:06 م
تفاصيل غياب بابا الفاتيكان عن قداس رأس السنة بسبب تدهور حالته الصحية البابا فرنسيس
كتب محمد جمال

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قال الفاتيكان، اليوم الخميس، إن البابا فرنسيس لن يقود قداسين مقررين في رأس السنة لأسباب صحية، ولن يقود البابا قداس ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بسبب ألم فى ساقه اليمنى ناتج عن تدهور إصابته بمرض عرق النسا، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.


وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يغيب فيها البابا فرنسيس، الذي أتم 84 عاما هذا الشهر، عن مناسبة دينية كبرى لأسباب صحية منذ توليه البابوية في 2013، ويرأس الكاردينال جيوفاني باتيستا ري صلاة الغروب التي تقام عشية آخر أيام العام مساء اليوم الخميس، كما يغيب البابا عن قداس غد الجمعة، الذى يوافق يوم السلام العالمى فى الكنيسة الكاثوليكية. وسيقود القداس الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان، ويتعين على من يقود الصلاتين أن يكون واقفا معظم الوقت أثناء أداء المراسم.


وقال الفاتيكان إن البابا سيرأس صلاة منتصف النهار غدا الجمعة كما كان مقررا، ونظرا للقيود المفروضة في إيطاليا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ستقام الصلاة والقداس من مذبح ثانوى فى كاتدرائية القديس بطرس بحضور نحو مئتي شخص فقط بدلا من عشرة آلاف تتسع لهم الكاتدرائية.


البابا فرنسيس

الفاتيكان

احتفالات رأس السنة

2021

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