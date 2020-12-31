تغييرات فى طاقم حراسة "بايدن".. وواشنطن بوست: الولاء الشخصى لترامب وراء الخطوة

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تغييرات محتملة في طاقم الحراسة الخاص برئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن مهامه بحلول 20 يناير المقبل، مشيرة إلى أن هناك مخاوف لدي المقربين من بايدن، من احتمالات أن يكون "الحرس القديم" يدين بولاء شخصي للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة في تقرير لها الخميس إن إدارة الخدمة السرية تسعي لإضافة عدد من العملاء الذين عملوا سابقًا مع الرئيس المنتخب ‏بايدن عندما شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة حكم باراك أوباما إلى الفريق الأمني ‏في الأسابيع المقبلة ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.‏

وأضافت أنه ليس من المعتاد إجراء تغييرات كبيرة في التوظيف على التفاصيل الرئاسية عندما ‏تتولى إدارة جديدة منصبها ، إلا أن التحركات الجديدة تأتي في الوقت الذي أعرب فيه حلفاء ‏الرئيس القادم عن مخاوفهم بشأن كيفية تحالف بعض الوكلاء مع الرئيس ترامب ، حسبما ‏أشارت الصحيفة.‏

واجهت الخدمة السرية تدقيقًا في الأشهر الأخيرة بعد ورود تقارير تفيد بأن بعض العملاء ‏أخبروا من قبل أفراد من الفرق الرئاسية بالتخلي عن الأقنعة عند تواجدهم حول ترامب، ‏وجذب المكتب الانتباه أيضًا في العام الماضي بعد أن سمح لأنتوني أورناتو، الذي ترأس سابقًا ‏تفاصيل الإدارة الحالية ، بالعمل كمستشار سياسي في البيت الأبيض.‏

وقالت كاثرين ميلوان ، المتحدثة باسم الوكالة ، في بيان للصحيفة ، إن المكتب "يظل ‏مكرسًا بثبات لمعايير التميز في تلك العمليات ، بشكل غير سياسي كليًا وغير منتسب إلى ‏الأحزاب السياسية للحماية"، وأضافت: "من باب الممارسة وبسبب الأمن التشغيلي ، لا ‏تعلق الوكالة على عمليات الحماية بما في ذلك القرارات الداخلية بشأن مهام الوكالة".‏

وفقًا للتقرير ، فإن داريل فولبيتشيلي وبريان ماكدونو هما من بين الوكلاء الإشرافيين الذين ‏خدموا في الإدارة السابقة ومن المتوقع أن يضافوا قريبًا إلى حرس بايدن. ويقال إن فولبيتشيلي ‏سيكون بمثابة الرجل الثاني في الفريق و ماكدونو سيكون بمثابة مشرف تفصيلي كبير.‏

وصرح مسؤول تنفيذي سابق في الخدمة السرية لواشنطن بوست إنه "من الذكاء منح ‏الرئيس القادم راحة الشخص المألوف"، وأضاف: "أنت تريده أن يكون مع أشخاص يعرفهم ‏ويثق بهم ، ويعرفون أيضًا كيف يعمل"