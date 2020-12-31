تعليم الإسكندرية تحقق فى واقعة إجبار طالب على أداء امتحان رغم إصابته بكورونا

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، أنه تم إحالة واقعة إجبار طالب بإدارة العجمى التعليمية لأداء إمتحان منتصف العام الدراسى مع إشتباه إصابتة بفيروس كورونا إلى التحقيق.

وأكد وكيل وزارة التربة والتعليم بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر إنتداب لجنة من مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية و إدارة العجمى التعليمية الى مدرسة نجيب محفوظ لغات، لفحص تفاصيل الواقعة، مؤكدا على أنه سيتم التحقيق وسماع كافة الأطراف ، فيما أكد على أن التقرير الطبى للطالب كان يشير الى أن الحالة إشتباه الاصابة بالكورونا، مشيرا الى أن سيتم الاعلان عن نتيجة التحقيقات فور إنتهائها.

وكانت واقعة أداء طالب بالصف الاول الثانوى، بمدرسة محمد نجيب لغات بالعجمى قد أثارت إستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، بسبب رفض إدارة المدرسة تأجيل الامتحان، وإجبار ولى الأمر على تواجد الطالب، وتم تجهيز لجنة خاصة له بفناء المدرسة و تباعد العاملين، المدرسين بالمدرسة عنه طوال فترة أداء الامتحان.