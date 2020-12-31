اليوم السابع
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تعرف على تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس الجديد

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:31 م
تعرف على تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس الجديد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2021، تضمنت مد خدمة عددًا من مديرى الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة، ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:

المحاسب إبراهيم بشارة إبراهيم جودة، مديراً للإدارة المالية، ويحيى محمد علي المحجوب مديراً لإدارة الرئاسة، والمهندس عصام مصطفى إبراهيم محمود محمد، مديراً لإدارة التحركات

والمهندس عادل شبراوي السيد أحمد مديراً لإدارة الشركات اعتباراً من 2021/1/1، والمهندس حمدي أحمد رضوان على قائم بأعمال مدير إدارة شئون العاملين ويخول السلطة المالية والإدارية مدير إدارة شئون العاملين، والمهندس أشرف حسن إبراهيم أحمد قائم بأعمال لمدير إدارة الترسانات اعتباراً من 2021/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الترسانات، والمهندس جمال السيد أبو الخير اللبودي قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التخطيط والبحوث، المهندس محمد حسن عبد المنعم محمد  قائم بأعمال مدير إدارة التموين اعتباراً من 2021/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التموين.

والمهندس محمد عبد العظيم محمد سيد أحمد الموافي قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الأشغال والمهندس أحمد محمد محمد حجازي قائم بأعمال مدير إدارة الأنفاق والكباري ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الأنفاق والكباري، والمهندس محمد هشام حسن حسن جبر قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 2021/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الخدمات، ونبيل محمد سيد أحمد زيدان قائم بأعمال مدير الإدارة القانونية ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة القانونية، والمهندس أحمد فريد محمد سليمان قائم بأعمال مديرالإدارة الهندسية ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة الهندسية، والمهندس هشام محمود أبو الحسن محمد رئيس الاتصالات ونظم المعلومات اعتباراً من 2021/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لنائب مدير إدارة الإتصالات ونظم المعلومات، والمهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد رئيس الكراكات اعتبارًا من 2021/1/1 ويخول السلطة المالية والإدارية لنائب مدير إدارة الكراكات.

 


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