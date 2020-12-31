تعرف على إنجازات مديرية التضامن الاجتماعى فى 2020

الغربيــــة عادل ضرة

أعلنت أمانى خالد النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، تفاصيل إنجازات المديرية على مدار عام 2020.

وأوضحت وكيل وزارة الاجتماعية، إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" 117 ألف بإجمالى مبالغ 618 مليونا و819 ألف جنيه وفى مجال المساعدات الضمانية المنحة الدراسية بلغ عدد المستفيدين 37 ألفا و701 شخص، بإجمالى مبالغ 90 مليونا و336 ألف جنيه وبلغ عدد الأسر المستفادة من الإغاثة 149 أسرة بإجمالي مبالغ مليون و610 ألف جنيه.

كما أطلقت المديرية مبادرة فرحة العيد، حيث تم إدخال الفرحة على أكثر من 4000 طفل تتراوح أعمارهم مابين 5:16 سنة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية وأبناء المؤسسات بمبلغ تجاوز 2 مليون جنيه بالتعاون مع الجمعيات التابعة للمديرية.

وفي حملات توعية الرائدات الريفيات فى كل قرى محافظة الغربية لـ42 رائدة ريفية استفاد منها 75 ألفا و450 أسرة، كما بلغ حجم التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية لصرف مساعدات عينية ومادية ومواد مطهرة وبلغ إجمالى المساعدات المادية 41 مليونا و820 ألف جنيه استفاد منها 78 ألفا و630 أسرة، وبلغت حجم المساعدات العينية والطبية والتى تشمل كراتين مواد تغذية ومطهرات واسطوانات أكسجين ومراتب وبطاطين وبدل عزل وأجهزة تنفس صناعى وأفلام أشعة بإجمالى مبلغ 74 مليونا و609 ألف جنيه.

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم العينى 232 ألف والمستفيدين من الدعم الطبى 210 آلاف و447 شخصا، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير معظم القرى بالمحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.