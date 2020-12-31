تشميع قاعة أفراح وغلق ورش مهنية لعدم الالتزام بمواعيد العمل بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسنهوت والقسم الهندسى بالوحده بالتصدى لحالة تعدى على أرض زراعية على مساحة قيراط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق من ضبط صاحب عقار "بشارع عبدالعزيزعلى" لمخالفته لشروط الترخيص الممنوحة له للقيام بأعمال ترميم للعقار طبقا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم ضبطه أثناء قيامه بالمخالفه والتحفظ على مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

في سياق متصل ،شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطه المرافق وأسفرت الحمله عن فض فرح وتشميع قاعه بطريق الزقازيق / منيا القمح، كما قامت رئاسة المركز بغلق وتشميع 2 ورشة حرفية بكفر الزقازيق البحري وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق من فض ثلاثة أفراح شعبية بنطاق الحى بمنطقة الصيادين ويوسف بك وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.