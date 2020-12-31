تسجيل 14380 إصابة جديدة و239 وفاة بكورونا فى تركيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة التركية أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 239 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 20881 حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم،، أكدت وزارة الصحة التركية تسجيل 14380 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي الحالات منذ بداية الوباء إلى 2208652.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجل 254 وفاة و15692 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الصحة التركية إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 20642، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2194272.