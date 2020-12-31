تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور بولاية كاليفورنيا الأمريكية

وكالات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور في جنوب الولاية.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، قال نيوسوم: "قبل ساعة علمنا أن هذه السلالة الجديدة التي تم تحديدها في المملكة المتحدة وبعض الأجزاء الأخرى من العالم، والتي تم تحديدها في كولورادو بالأمس، تم تحديدها هنا في جنوب كاليفورنيا".

وعلق مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، على هذا الإعلان قائلا: "لم أتفاجأ من وجود حالة وربما المزيد من الحالات في كاليفورنيا ومن المحتمل أن نشهد تقارير من ولايات أخرى".

وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كولورادو، أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، لشاب في العشرينيات من عمره لم يسافر في حياته إلى خارج البلاد.