تايوان تستقبل العام الميلادى الجديد بـ"16 ألف لعبة نارية"

ريهام عبد الله

احتفلت تايوان برأس السنة الجديدة 2021 بإطلاق 16 ألف لعبة نارية، فى احتفالية استمرت لمدة 5 دقائق، حيث تعد من أوائل الدول التي ودعت عام 2020، واستقبلت العام الجديد 2021.

وشهد الاحتفال الضخم إطلاق 16 ألف لعبة نارية، وتم تكريم عدد من الأطباء والعاملين الصحيين لدورهم في مكافحة فيروس كورونا، وفقا لموقع العين.

https://fb.watch/2JMK-hlI3T/

فيما استقبلت أستراليا، العام الجديد 2021، باحتفالات ضخمة بالألعاب النارية، غاب عنها الجمهور بسبب جائحة كورونا، وانطلقت الألعاب النارية من دار الأوبرا الشهيرة، وأضاءت ألوان قوس قزح السماء، في مدينة سيدني.

ومن جهة أخرى تستعد دبى لاستقبال عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد وقت الاحتفال نزول الناس إلى الشوارع، وهو ما دفع السلطات إلى وضع ملصقات خاصة على أرضية الطرق للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.

ورصد مقطع فيديو تقسيم شوارع مدينة دبى، عن طريق ملصقات تسمح للناس بالتواجد داخل مساحة خاصة تبعد عن الآخر بالمستوى المطلوب لتحقيق التباعد الاجتماعي، وفقا لموقع سبوتنيك.

وبدأ العالم بالفعل فى الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد 2021، الذى بدأت أولى لحظاته فى نيوزيلندا، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، فى ظل أجواء قاسية، مع الالتزام بإجراءات احترازية شديدة، وقيود لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.