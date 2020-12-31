وقال بوتين في كلمة أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك اليوم الخميس: "يبدو إن العام المنصرم قد احتوى على عبء عدة سنوات"، "فقد كان صعبًا على كل منا، مع القلق والصعوبات المادية الكبيرة، والقلق وعلى شخص ما، وخسارة مريرة لأقارب وأحباء " .

وأضاف بوتين "نعم، لقد غير فيروس خطير جديد، الطريقة المعتادة للحياة والعمل والدراسة ، رأساً على عقب، وأجبر على إعادة النظر، وضبط العديد من الخطط، ستمر الصعوبات والمتاعب، وكنا دائما على هذا النحو والشيء الرئيسي الذي يجعلنا شاكرين وأقوياء يبقى معنا هو الحب والتفاهم

والثقة والدعم، لذلك أود أن أتمنى أن تغرق مصاعب العام المنصرم بسرعة في طي النسيان.

