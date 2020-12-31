اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:43 م
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بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:36 ص
بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكورونا كورونا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليومء تسجيل 80 حالة وفاة و2831 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزراة في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس بلغ 19441 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 644242 حالة.


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