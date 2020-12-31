بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليومء تسجيل 80 حالة وفاة و2831 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزراة في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس بلغ 19441 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 644242 حالة.
بلجيكا تسجل 2831 إصابة جديدة بكوروناالخميس، 31 ديسمبر 2020 11:36 ص
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليومء تسجيل 80 حالة وفاة و2831 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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