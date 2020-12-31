الولايات المتحدة تسجل 199,282 إصابة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا

(وكالات)

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 199,282 إصابة مؤكدة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (المستجد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,432,125 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 337,419 حالة وفاة.

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور في جنوب الولاية.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، قال نيوسوم: "قبل ساعة علمنا أن هذه السلالة الجديدة التي تم تحديدها في المملكة المتحدة وبعض الأجزاء الأخرى من العالم، والتي تم تحديدها في كولورادو بالأمس، تم تحديدها هنا في جنوب كاليفورنيا".

وعلق مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، على هذا الإعلان قائلا: "لم أتفاجأ من وجود حالة وربما المزيد من الحالات في كاليفورنيا ومن المحتمل أن نشهد تقارير من ولايات أخرى".

وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كولورادو، أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، لشاب في العشرينيات من عمره لم يسافر في حياته إلى خارج البلاد.