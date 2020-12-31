الوحدة المحلية ببنى مزار فى المنيا تغلق مركز للدروس الخصوصية

المنيا -حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، حملة رقابية وتفتيشية على المطاعم والمقاهي، بالإضافة للمرور على المراكز التعليمية، حيث تم إغلاق مركز للدروس الخصوصية، ضمن خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية للقضاء على أى تجمعات من المواطنين لمنع انتشار العدوي، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

فيما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، تطبيق القرارات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال المرور على المقاهى والمطاعم والكافتيريات، للتأكد بالالتزام بتطبيق مواعيد الغلق المحددة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية على المطاعم والمقاهى وعلى كافة الأماكن التى يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والقضاء على اى تجمعات لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح اللواء محمد عزت رئيس المركز، انه خلال الحملات تم تحرير 11 محضر للتعدى على حرم الطريق وتحرير 20 غرامة فورية بالإضافة لتنفيذ 45 إزالة إدارية، مؤكداً على استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.