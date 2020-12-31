الهند ترصد 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية رصد 5 حالات إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأشخاص عادوا مؤخرا إلى الهند من بريطانيا، وذكرت الوزارة وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس، أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس إلى 25 حالة.

وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويُعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 %.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 ملايين و266 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 21 ألفا و821 حالة إصابة جديدة.