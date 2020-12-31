اليوم السابع
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الهند ترصد 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 08:36 ص
الهند ترصد 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا تعقيم ضد فيروس كورونا
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة الهندية رصد 5 حالات إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأشخاص عادوا مؤخرا إلى الهند من بريطانيا، وذكرت الوزارة وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس، أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس إلى 25 حالة.

وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويُعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 %.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 ملايين و266 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 21 ألفا و821 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 148 ألفا و738 حالة، وذلك عقب تسجيل 299 حالة وفاة جديدة.. لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و860 ألفا و280 شخصا، وذلك بعدما تعافى 26 ألفا و139 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 


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