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الكويت تتسلم أول دفعة من لقاح " أوكسفورد" المضاد لكورونا فبراير المقبل

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:00 ص
الكويت تتسلم أول دفعة من لقاح " أوكسفورد" المضاد لكورونا فبراير المقبل لقاح كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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تعتزم وزارة الصحة الكويتية استلام أول دفعة من لقاح أوكسفورد البريطاني مطلع شهر فبراير المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية لـصحيفة "القبس" أن اللقاح سيصل إلى البلاد على شكل دفعات شهرياً اعتباراً من فبراير، وبمعدل مليون جرعة بالشهر الواحد، وبإجمالي 3 ملايين جرعة، حيث من المقرر أن يستفيد منها 1.5 مليون نسمة في الكويت

وأشارت المصادر إلى أن حصول اللقاحات على الاعتمادات الرسمية شرط أساسي قبل استيراد أي لقاح من الخارج. وحسب المصادر فإن مسؤولي شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد أكدوا أن اللقاح سيُؤَمِّن حماية 100% من الأشكال الشديدة التي يتخذها فيروس «كوفيد-19».

 

ولفتت المصادر إلى أن هذا اللقاح سيقلل من معدلات دخول المستشفيات للمصابين بالفيروس، التي عادة ترتفع بينها نسب الوفيات، فضلاً عن تخفيفه الضغوط على المرافق الصحية والعاملين فيها. وقالت المصادر إن الوزارة ستعمل على تسريع وتيرة دخول اللقاح للبلاد

 

 

 


الكويت

لقاح

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح أوكسفورد

بريطانيا

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