الكشف على 731 حالة بقافلة جامعة سوهاج الطبية لقرية "الأحايوة شرق" بأخميم

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات القافلة الطبية التى نظمتها كلية الطب البشرى بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعى برعاية الشباب المركزية، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بمركز أخميم قرية الأحايوة شرق، للكشف والعلاج بالمجان لعدد 731 حالة، بحضور الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علاء غالب مدرس أمراض الباطنة والقلب، والدكتورة ندى عبد المحسن أستاذ الميكروبيولوجي، والطالب محمود السيد مقرر أسرة "صحتنا".

وقال رئيس الجامعة، إن القافلة قدمت خدماتها العلاجية الشاملة على مدار يوم كامل، حيث تم التشخيص الطبى اللازم للحالات وصرف العلاج لها بالمجان، لافتاً إلى أنه تم تحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية أو عناية فائقة إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم، مضيفاً أن القافلة تخللها عدد من المحاضرات التوعوية والإرشادية بخطر فيروس "كورونا" وكيفية تجنب الإصابة وتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الشريف، إن القافلة ضمت عدد من التخصصات الطبية فى مجالات مختلفة، مثل النساء والتوليد، الجلدية، الأنف والأذن، المسالك البولية، الجراحة، الصدر، وأيضاً أمراض العصبية والنفسية، وطب المناطق الحارة، مشيداً بالإقبال الكبير من المواطنين لتخصصات الباطنة والرمد والعظام والأطفال.

جدير بالذكر أن القافلة شارك فيها 15 طبيبا، و30 طالبا من أسرة "صحتنا" بكلية الطب البشري، قاموا بتنظيم إجراءات الدخول ومساعدة الأطباء فى عمليات الفحص وصرف والعلاج.