اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العربية: البعثة الأممية تمهل منتدى الحوار الليبى حتى مساء الغد لتشكيل لجنة استشارية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:46 م
العربية: البعثة الأممية تمهل منتدى الحوار الليبى حتى مساء الغد لتشكيل لجنة استشارية ليبيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن البعثة الأممية تمهل منتدى الحوار السياسى الليبى حتى مساء الغد لتشكيل لجنة استشارية.

وفى وقت سابق أكد البيان الختامى للملتقى الثالث فى مدينة بنغازى، دعم إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن التمسك بالحل الدستورى في اختيار كل إقليم ومن يمثله في المجلس الرئاسي القادم، وأعلن رفضه المغالبة العددية.

وأشار البيان الختامي للملتقى، والذى شارك به المئات إلى عدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية، ودعم كل من مسار "5+5" ووقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدين اعتماد مدينة سرت مقر مؤقت لكل من المجلس الرئاسي والحكومة والمصرف المركزى.


ليبيا

الأمم المتحده

ازمه ليبيا

الحوار السياسى

اخر الاخبار

اخبار اليوم

بعثة الامم المتحدة

مندى الحوار الليبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"ملتقى بنغازى" يؤكد دعم إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا ويدعو لمغادرة المرتزقة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:11 م

الرئيس السيسى يجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الجزائرى ويهنئه بتعافيه من كورونا.. متحدث الرئاسة: الاتصال تناول التعاون الثنائى فى مكافحة فيروس كورونا.. والزعيمان تبادلا الرؤى بشأن الأوضاع فى ليبيا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:17 م

مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء 130 لاجئا من ليبيا ونقلهم لرواندا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:24 ص

الممثلة الأممية فى ليبيا: لدينا هدف واضح بالبلاد وهو الانتخابات

الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:35 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة