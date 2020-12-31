العربية: البعثة الأممية تمهل منتدى الحوار الليبى حتى مساء الغد لتشكيل لجنة استشارية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن البعثة الأممية تمهل منتدى الحوار السياسى الليبى حتى مساء الغد لتشكيل لجنة استشارية.

وفى وقت سابق أكد البيان الختامى للملتقى الثالث فى مدينة بنغازى، دعم إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن التمسك بالحل الدستورى في اختيار كل إقليم ومن يمثله في المجلس الرئاسي القادم، وأعلن رفضه المغالبة العددية.

وأشار البيان الختامي للملتقى، والذى شارك به المئات إلى عدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية، ودعم كل من مسار "5+5" ووقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدين اعتماد مدينة سرت مقر مؤقت لكل من المجلس الرئاسي والحكومة والمصرف المركزى.