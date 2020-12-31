وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 6 حالات في شنجهاي وثلاث حالات في كل من منغوليا الداخلية وقوانجدونج وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في كل من فوجيان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4263 حالة غادر منها 3990 حالة المستشفيات بعد شفائهم.



وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82050 شخصا، مشيرة إلى أن 13615 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.