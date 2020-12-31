أفادت تقارير إعلامية أن الصين سجلت أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 25 إصابة جديدة بينها 9 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 5 حالات في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين وحالتين في كل من بكين ومقاطعة هيلونجيانج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87052 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 6 حالات في شنجهاي وثلاث حالات في كل من منغوليا الداخلية وقوانجدونج وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في كل من فوجيان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4263 حالة غادر منها 3990 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82050 شخصا، مشيرة إلى أن 13615 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
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