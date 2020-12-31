وأضاف بين قائلا "نأمل أن تضع جميع الأطراف فى اليمن مصلحة الدولة والمواطنين أولا، وأن تعمل من أجل تحقيق تقدم فى عملية التسوية السياسية، وتسعى نحو استعادة السلام والاستقرار والنظام فى البلاد". 