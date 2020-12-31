بكين (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة الهجوم الذى استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الصين اليوم الخميس "تعارض الصين بشدة وتدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية".

وأضاف بين قائلا "نأمل أن تضع جميع الأطراف فى اليمن مصلحة الدولة والمواطنين أولا، وأن تعمل من أجل تحقيق تقدم فى عملية التسوية السياسية، وتسعى نحو استعادة السلام والاستقرار والنظام فى البلاد".

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإريانى، أعلن سقوط قتيل ونحو 10 جرحى من الإعلاميين في الاعتداء على مطار عدن، وقال وزير الإعلام اليمني: استهداف المطارات والمنشآت والمدنيين سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضحا أن جرائم الحوثيين في استهداف الصحفيين فاقت ما ارتكبته داعش والقاعدة.

وتابع وزير الإعلام اليمني: نطالب المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية، ونطالب المجتمع الدولي بمحاكمة قيادات الحوثيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب

وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.