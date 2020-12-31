الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون يوقع على وثيقة الدستور

كتب أحمد عرفة

وقع الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون على وثيقة الدستور الجزائرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، وقع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2021.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم، أنه حضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، والوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، ووزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج، والأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.