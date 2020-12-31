الداخلية الفرنسية: تنشر 100 ألف شرطى ليلة رأس السنة تفرض حظر التجول

كتب أحمد علوى

أعلنت فرنسا حشد 100 ألف فرد من الشرطة في ليلة رأس السنة الجديدة لتفريق الحفلات وفرض حظر تجول لمكافحة فيروس كورونا.

ويهدف هذا أيضا إلى وقف إحراق السيارات، وهو تقليد يحدث غالبا في الليلة الأخيرة من العام.

وأكدت فرنسا 2.6 مليون حالة إصابة بكوفيد-19، وهو خامس أعلى إجمالي في العالم، وأكثر من 64000 حالة وفاة.

وستشهد فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، احتفالات صامتة بليلة رأس السنة وسط الوباء.

وأمر وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، بوجود أمني ملحوظ في مراكز المدن وضواحيها عندما يبدأ حظر التجول.

وفي باريس سيغلق نصف خطوط المترو في المساء، وطلب الوزير أيضا بإغلاق وسائل النقل العام على نطاق أوسع في جميع أنحاء البلاد.