الحكومة العراقية: لا يوجد أى سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة

وأضاف، أن "جميع متطلبات الانتخابات المبكرة متوفرة، ولا يوجد مبرر لتأجيل موعدها، وهناك وعود من مجلس النواب لإقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، في وقت سابق، إصرار حكومته على المضي لإنجاح الانتخابات المبكرة.