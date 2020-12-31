الحكومة العراقية: لا يوجد أى سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة

أكد عبد الحسين الهنداوى، مستشار رئيس الحكومة العراقية ، لشؤون الانتخابات ، اليوم الخميس، عدم وجود سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقرر إقامتها فى السادس من يونيو 2021، وقال في تصريحات صحفية، أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "هناك 750 فرقة جوالة خاصة بالمفوضية ستنفذ حملة بداية الشهر المقبل لتحديث بيانات الناخبين".
وأضاف، أن "جميع متطلبات الانتخابات المبكرة متوفرة، ولا يوجد مبرر لتأجيل موعدها، وهناك وعود من مجلس النواب لإقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، في وقت سابق، إصرار حكومته على المضي لإنجاح الانتخابات المبكرة.
من جانب أخر أعلنت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية، اليوم الخميس، توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء العراقية، لتطوير شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في العراق.
وقالت الشركة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إنها وقعت مع وزارة الكهرباء العراقية، "مذكرة تفاهم لتنفيذ محطات كهرباء فرعية بقدرة 33/11 كيلو فولت بهدف المساهمة في ترقية شبكة التوزيع الكهربائية بالجمهورية العراقية، والتغلب على أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي".
وأضاف البيان أن "الاتفاقية وقعها وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي العمارة، ولوك ريمون نائب رئيس شنايدر إلكتريك للعمليات الدولية، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي للعاصمة الفرنسية باريس في التاسع عشر من نوفمبر الماضي".
وأشار البيان إلى أن "التعاون بين وزارة الكهرباء العراقية وشنايدر إلكتريك يأتي في إطار المشروعات التي تدعمها الحكومة الفرنسية كجزء من جهودها لإعادة إعمار العراق من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، وبمقتضى الاتفاق تتولي شنايدر إلكتريك توريد كافة المعدات والحلول التكنولوجية التي تساهم في حل المشكلات التي تواجهها شبكات الكهرباء بالعراق، كما تتولي شنايدر إلكتريك تدريب الفنيين والمهندسين في وزارة الكهرباء العراقية للتعامل مع المعدات والبرمجيات الحديثة، وكيفية إدارة المحطات الفرعية والقيام بعمليات الصيانة الاستباقية".
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