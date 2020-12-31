

وأوضح أن معهد "باستور" الجزائر باشر كخطوة أولى استشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح (سبوتنيك 5 )، في وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية أخرى".



وكان بن بوزيد قدم - خلال اجتماع الحكومة أمس - عرضا حول المساعي التي قامت بها وزارته في إطار اقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا ومدى تقدم العقود ذات الصلة والتي من شأنها أن تسمح عن قريب باستلام الدفعات الأولى من اللقاح للشروع في عملية التطعيم مع حلول الشهر المقبل.