اليوم السابع
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التشيك تسجل 16939 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:20 ص
التشيك تسجل 16939 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة اليوم الخميس إن جمهورية التشيك سجلت أعلى مستوى من حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 وبلغت 16939 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة من أكثر دول المنطقة تضررا من جائحة فيروس كورونا وسجلت إجمالا 718661 حالة إصابة و11580 وفاة بالفيروس.

وكانت قد أعلنت الحكومة التشيكية، فرض حالة الإغلاق الكامل لمواجهة التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكر راديو (براغ الدولي) أنه من المقرر فرض الإجراءات حتى الـ10 من يناير المقبل، حتي تتمكن الحكومة من تقييم الوضع، لافتا إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت بتعويض كافة المتضررين من الإغلاق الكامل، مثل المحال التجارية.


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