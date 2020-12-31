كتب أحمد عرفة

قال البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، نعمل بشكل عاجل لإعادة تشغيل مطار عدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربي ةمنذ قليل.

وأضاف البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، "نقيم الأضرار في مطار عدن بعد الهجوم الإرهابي، وننسق مع الحكومة اليمنية لإعادة تأهيل المطار دوليا.

وكان قد شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة.

ويذكر أن معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، قال، إن الحكومة اليمنية ستواصل أداء مهامها، بعد التفجير الذى شهدته مدينة عدن، ومتابعا "سننتصر فى هذه المعركة وأن الهجوم الغادر يضع الحكومة فى قلب مسؤولياتها، ومهمتها إنهاء انقلاب الحوثيين، مستطردا: لا نقبل بغير النصر فى هذه المعركة.

وتابع رئيس وزراء اليمن، سنواصل مهمة استعادة الدولة، ولن تثنينا أيادى الإرهاب والغدر عن استكمال النصر، موضحًا أن الحكومة فى عدن لتبقى وتمارس مسؤولياتها، موضحا أن الهجوم الغادر والجبان والإرهابي الذى استهدف مطار عدن الدولى بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية، يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها وهى مهمة إنهاء انتهاكات الحوثيين واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع بلادنا، الحكومة في عدن.