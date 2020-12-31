البرلمان البريطاني يقر اتفاق الخروج التجاري من الاتحاد الأوروبي

(رويترز)

وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق التجاري الذي اقترحه رئيس الوزراء بوريس جونسون لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يتطلع الجانبان لفتح صفحة جديدة من العلاقات قبيل أيام من انفصالهما فعليا.

ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الاتفاق أمس الأربعاء وسيضع البرلمان البريطاني اللمسات الأخيرة على تنفيذه، منهيا مفاوضات دامت أربع سنوات ومحافظا على تجارة يقترب حجمها من التريليون دولار سنويا.

وقال الجانبان إنها فرصة لفتح صفحة جديدة في علاقة تكونت مع إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لكنها كانت كثيرا ما تشهد عزوفا من بريطانيا عن الدخول في تكامل سياسي واقتصادي أوثق.

وفي جلسة برلمانية انعقدت خصيصا للتصويت على الاتفاق، عبّر جونسون عن أمله في العمل "يدا بيد" مع الاتحاد الأوروبي حينما تتشارك المصالح.

وأكد أن "البريكست ليس نهاية بل بداية"، في إشارة لاتفاق الانفصال عن الاتحاد. وتابع "المسؤولية الآن تقع على عاتقنا جميعا للاستفادة بأقصى قدر من السلطات التي استعدناها والأدوات التي استرددناها بين أيدينا".