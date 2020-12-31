اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 08:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان البريطاني يقر اتفاق الخروج التجاري من الاتحاد الأوروبي

الخميس، 31 ديسمبر 2020 08:00 ص
البرلمان البريطاني يقر اتفاق الخروج التجاري من الاتحاد الأوروبي رئيس وزراء بريطانيا جونسون
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق التجاري الذي اقترحه رئيس الوزراء بوريس جونسون لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يتطلع الجانبان لفتح صفحة جديدة من العلاقات قبيل أيام من انفصالهما فعليا.

ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الاتفاق أمس الأربعاء وسيضع البرلمان البريطاني اللمسات الأخيرة على تنفيذه، منهيا مفاوضات دامت أربع سنوات ومحافظا على تجارة يقترب حجمها من التريليون دولار سنويا.

وقال الجانبان إنها فرصة لفتح صفحة جديدة في علاقة تكونت مع إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لكنها كانت كثيرا ما تشهد عزوفا من بريطانيا عن الدخول في تكامل سياسي واقتصادي أوثق.

وفي جلسة برلمانية انعقدت خصيصا للتصويت على الاتفاق، عبّر جونسون عن أمله في العمل "يدا بيد" مع الاتحاد الأوروبي حينما تتشارك المصالح.

وأكد أن "البريكست ليس نهاية بل بداية"، في إشارة لاتفاق الانفصال عن الاتحاد. وتابع "المسؤولية الآن تقع على عاتقنا جميعا للاستفادة بأقصى قدر من السلطات التي استعدناها والأدوات التي استرددناها بين أيدينا".

 

 

 


الاتحاد الأوربي

بريطانيا

لندن

الخروج من الاتحاد الأوربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جونسون: البرلمان البريطانى سيصوت على اتفاق بريكست فى 30 ديسمبر

الخميس، 24 ديسمبر 2020 06:01 م

البرلمان البريطاني يوافق على إغلاق البلاد لـ4 أسابيع للحد من كورونا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 06:37 م

الصحف العالمية اليوم.. ترامب يلقى خطابا اليوم أمام ألفى شخص من شرفة البيت الأبيض.. جوائز نوبل تواجه غياب التنوع رغم حصول 4 نساء عليها هذا العام.. جونسون يكشف قيود كورونا الجديدة أمام البرلمان البريطانى الاثنين

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:16 م

إندبندنت تتوقع كشف جونسون الإثنين قيود كورونا الجديدة أمام البرلمان البريطانى

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:51 م

منع بيع الكحوليات فى حانات البرلمان البريطانى بعد انتقادات لإعفائه من الحظر

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 01:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة