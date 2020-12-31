الإمارات تعلن توفير لقاح كورونا فى جميع المراكز الصحية

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، توفر اللقاح ضد فيروس كورونا في جميع المراكز الصحية لجميع المواطنين، والمقيمين فوق 18 عاما وخاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة أن الوزارة بدأت بتوفير لقاح كورونا المدرج والمسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مرافقها الصحية بعد النتائج الإيجابية التي أكدت فعالية اللقاح بنسبة عالية، مشيرا إلى إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولاسيما كبار المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ويتكون اللقاح المعتمد من جرعتين يتم إعطاء الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي، والثانية بعد 21 إلى 28 يوما من موعد الجرعة الأولى.