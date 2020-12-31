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بعد ضبط 24 شبكة دون ترخيض

الأردن يطبق تشويشا مبرمجا على مواقع التواصل بمناطق انعقاد الامتحانات

الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:37 م
الأردن يطبق تشويشا مبرمجا على مواقع التواصل بمناطق انعقاد الامتحانات الأردن
كتب محمد جمال

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قامت هيئة الاتصالات الأردنية، اليوم الخميس،بالتعاون مع وزارة التربية بإدخال أجهزة تشويش على مواقع التواصل الاجتماعى فى أماكن انعقاد الامتحان التكميلى، وأفادت الهيئة، فى بيان، بأنها راسلت شركات الاتصالات، لحجب التطبيقات التى تؤثر على سير الامتحانات.

وأوضحت، أن "التطبيقات ستحجب قبل بدء الامتحان بدقائق، وتفعل بعد انتهائها، وأن بعض المناطق خارج المدارس قد تتأثر بقرار الحجب"، مطمئنة بأنها "مؤقتة".

وحجبت الهيئة فى يوليو الماضي، جميع تطبيقات التراسل ومواقع التواصل الاجتماعي في المناطق التي تعقد فيها امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، منعا لتسريب الأسئلة أو الغش.

وأشار حينها، رئيس مجلس مفوضي الهيئة، غازي الجبور، إلى أن "الاتصالات ستشوش في المدارس، وسيعطل الإجراء فور انتهاء الامتحانات"، مضيفا أن "الإجراء سيقتصر على مساحات محدودة ببعض الحالات ولن يطال مساحات كبيرة".

وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس الأربعاء، عن ضبط 24 شبكة اتصالات خاصة تعمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، واستخدام ترددات وتشغيل محطات راديوية خلافا لأحكام القانون، بالإضافة إلى استخدام أجهزة راديوية، والمساعدة على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات خلافا لأحكام القانون.

وبينت الهيئة في بيان لها، أن "كواردها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط تلك الشركات خلال الفترة من سبتمبر وحتى مطلع ديسمبر الحالي.


الأردن

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تشويش

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