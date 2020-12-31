اليوم السابع
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استمرار رش وتطهير الشوارع والمنشآت والمساجد بكفر الشيخ لمواجهة الموجة الثانية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:51 م
استمرار رش وتطهير الشوارع والمنشآت والمساجد بكفر الشيخ لمواجهة الموجة الثانية تعقيم شوارع كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات رش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ على استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، وتشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدوري على المحلات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.

جانب من اعمال الرش والتعقيم بشوارع محافظة كفر الشيخ
تعقيم الشوارع فى كفر الشيخ
 
استمرار أعمال الرش والتعقيم بمدن وشوارع كفر الشيخ
جانب من أعمال التطهير

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