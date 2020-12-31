وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن البلدين وقعا على اتفاقية التجارة الحرة في طوكيو أكتوبر الماضي، لافته إلى أن اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي لن يضم بريطانيا بعد اليوم الذي يوافق انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.

ويعد هذا الاتفاق التجارى هو الأول الذي تعقده بريطانيا مع دولة ذات اقتصاد قوي عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.