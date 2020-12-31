إيطاليا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و555 وفاة فى 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

أعلنت إيطاليا عن تسجيل أكثر من 24,000 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 555 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبى كونتى، إن "حالة الطوارئ سيتم تمديدها طالما كان ذلك ضروريا، للحفاظ على مراكز الدفاع المدنى التى تسمح لنا بإدارة حالة الطوارئ".

وأضاف رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده كل نهاية عام، أن ما سلف ذكره "لا يعني أننا سنقوم بنسف النظام الدستورى، بل مجرد إعادة النظر بقاعدة ما".