إندونيسيا تتسلم الدفعة الثانية من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا

قال وزيرا الخارجية والصحة إن إندونيسيا تسلمت الدفعة الثانية من لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19 اليوم الخميس في حين تستعد البلاد لحملة تطعيم مكثفة.

وتسلمت الحكومة 1.8 مليون جرعة من اللقاح تضاف إلى 1.2 مليون جرعة تسلمتها يوم السادس من ديسمبر وتأمل في تطعيم 267 مليون شخص مجانا بدءا بالعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة في بث مباشر "قبل عودة الناس لعملها في يناير يمكن توزيع اللقاح على 34 إقليما للبدء بتطعيم العاملين بالقطاع الصحي".

واضاف "استكمال برنامج التطعيم قد يستغرق 12 شهرا".

ومن المتوقع أن تتسلم البلاد لقاحات من أسترا زينيكا وفايزر قبل نهاية العام وفي الأسبوع الأول من يناير على التوالي بعد اتفاقها على شراء 50 مليون جرعة من كل منها.

وما زالت تنتظر الموافقة على بدء استخدام لقاح سينوفاك الصيني.

وأمنت إندونيسيا إجمالا الحصول على 329 مليون جرعة منها 125 مليون جرعة من سينوفاك و50 مليون من نوفافاكس و54 مليون من برنامج التطعيم العالمي كوفاكس.