اليوم السابع
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إنجازات كفر الشيخ فى 2020.. تبطين وتأهيل الترع والمصارف الأبرز

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:26 م
إنجازات كفر الشيخ فى 2020.. تبطين وتأهيل الترع والمصارف الأبرز تبطين وتأهيل وتغطيات الترع والمصارف
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تبذل محافظة كفر الشيخ، جهود مكثفة فى كافة القطاعات الخدمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن المشروع القومى الرئاسى والذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتبطين الترع، إضافة للتأهيل، وتغطيات الترع والمصارف، فجارى العمل لتبطين 5 ترع بتكلفة إجمالية 47.900 مليون جنيه، وجار العمل فى تأهيل 4 ترع بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه، وجار طرح وترسية 23 عملية تأهيل الترع بدائرة المحافظة بتكلفة إجمالية 275.5 مليون جنيه، وعمليات محطات الخلط الوسيط بتكلفة 111 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 25 محطة طوارئ.

وجارى العمل بـ 3 عمليات صيانة محطات الطوارئ وأعمال الرى بتكلفة 81.5 مليون جنيه، وجار تنفيذ عقد تطوير المساقى المطورة، بتكلفة تقديرية 29 مليون جنيه، وجار العمل بعملية تطوير المساقى ومتخللات مرحلة أولى وثانية بتكلفة 52.5 مليون جنيه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تبطين الترع مستمرة، للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وتنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.


، ضمن المشروع القومى الرئاسى والذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتبطين الترع، إضافة للتأهيل، وتغطيات الترع والمصارف، فجارى العمل لتبطين 5 ترع بتكلفة إجمالية 47.900 مليون جنيه، وجار العمل فى تأهيل 4 ترع بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه، وجار طرح وترسية 23 عملية تأهيل الترع بدائرة المحافظة بتكلفة إجمالية 275.5 مليون جنيه، وعمليات محطات الخلط الوسيط بتكلفة 111 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 25 محطة طوارئ.

وجارى العمل بـ 3 عمليات صيانة محطات الطوارئ وأعمال الرى بتكلفة 81.5 مليون جنيه، وجار تنفيذ عقد تطوير المساقى المطورة، بتكلفة تقديرية 29 مليون جنيه، وجار العمل بعملية تطوير المساقى ومتخللات مرحلة أولى وثانية بتكلفة 52.5 مليون جنيه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تبطين الترع مستمرة، للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وتنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

استمرار اعمال تبطين الترع بمحافظة كفر الشيخ
استمرار اعمال تبطين الترع بمحافظة كفر الشيخ

 

تبطين الترع بمحافظة كفر الشيخ
تبطين الترع بمحافظة كفر الشيخ

 

جانب من الاعمال الجارية لتبطين الترع
جانب من الاعمال الجارية لتبطين الترع

 

جهود كبيرة تبذل لتبطين الترع بكفر الشيخ
جهود كبيرة تبذل لتبطين الترع بكفر الشيخ

 

محافظ كفر الشيخ يتابع الاعمال الجارية لتبطين الترع
محافظ كفر الشيخ يتابع الاعمال الجارية لتبطين الترع

 

 
 
 

 


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