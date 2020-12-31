اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:22 م
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إعفاء الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية من سداد المصروفات بجامعة بنى سويف

الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:07 م
إعفاء الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية من سداد المصروفات بجامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بجلسته رقم 191 على إعفاء الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية من سداد الرسوم والمصروفات المقررة ، وذلك ترسيخا للقومية العربية ومساندة الأشقاء العرب في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم الآن، جاء القرار بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس. 

وأضاف رئيس الجامعة، أن الطلاب الوافدين هم أبناء الجامعة ويتم معاملتهم بالمساواة مع الطلاب المصريين دون تفرقة لأنهم في وطنهم الثاني وإن إدارة الجامعة تحرص على تذليل أي صعوبات قد تواجههم.


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