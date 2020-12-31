إصابات كورونا اليومية تتجاوز 1300 حالة فى طوكيو للمرة الأولى

رويترز

ذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن يوريكو كويكي حاكمة مدينة طوكيو اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية تجاوزت 1300 إصابة لأول مرة، الأمر الذي يثير المخاوف من قفزة هائلة في الإصابات.

وكانت قد قالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إن وضع فيروس كورونا في طوكيو خطير للغاية وإن العاصمة اليابانية قد تواجه "انفجارا" في حالات الإصابة بكورونا.

وأضافت الحاكمة في مؤتمر صحفي داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة خلال احتفالات عطلة رأس السنة: "يرجى التأكيد على الحياة أكثر من المتعة".

ودعت الناس إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان خلال العطلة، وهي واحدة من أطول العطلات في اليابان، حيث يقيم الناس حفلات ويتجمعون في منازلهم ويعودون إلى مسقط رأسهم من العاصمة.