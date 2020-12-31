إسبانيا تتوصل لاتفاق مبدئى مع بريطانيا بشأن جبل طارق

رويترز

قالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونثاليث لايا اليوم الخميس، إن بلادها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع بريطانيا بشأن وضع جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.