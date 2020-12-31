إسبانيا تتوصل لاتفاق مبدئى مع بريطانيا بشأن جبل طارق

قالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونثاليث لايا اليوم الخميس، إن بلادها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع بريطانيا بشأن وضع جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت جونثاليث لايا للصحفيين إن الاتفاق ينص على أن الإقليم البريطاني الواقع على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة أيبيريا سيظل جزءا من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مثل منطقة شينجن.
وتتفاوض مدريد ولندن حول كيفية مراقبة الحدود البرية بين إسبانيا ومنطقة جبل طارق التي استُبعدت من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي
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