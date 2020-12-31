وأضاف الوزير أنه تماثل للشفاء 11 ألفا و803 أشخاص، لافتا إلى أنه تم إجراء أكثر من 58.5 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا .. موضحا أنه تم تسجيل أكبر عدد من الحالات، في العاصمة كييف (1332) ومقاطعات كييفسكايا (669) وزاباروجيا (660)، و خاركوف (570) و أوديسا (533).