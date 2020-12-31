أوروبا تستعد للاحتفال برأس السنة مع إجراءات العزل بسبب كورونا

كتبت: فاطمة شوقى

تستعد أوروبا للاحتفال برأس السنة الجديدة 2021 بشكل مختلف بسبب انتشار فيروس كورونا، وعاش العالم عاما صعبا سجلت فيه وفاة 1.7 مليون شخص على الأقل بوباء كورونا، وتسبت طفرات جديدة فى إعادة فرض إجراءات العزل.

إيطاليا

يتابع أهالى روما بث مباشر إضرام النار فى شعلة ضخمة فى سيركوس ماكسيموس، أقدم مدرج فى المدينة مع فعالية تستمر ساعتين يحيها فنانون تتخللها عروض إضاءة لمواقع تاريخية.

وتخضع إيطاليا، حاليا لإجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى 7يناير مع حظر تجول يبدأ الساعة العاشرة مساء.

وأعلن وزير الشؤون الإقليمية الإيطالي، فرانشيسكو بوكيا، أنه سيتم الإبقاء على حظر التجول الوطني، والذي يبدأ في الساعة 10 مساءً طوال شهر ديسمبر، وأنه لن تكون هناك استثناءات لحفلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وقال "هل من الضروري الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة؟ سنحتفل بها في المنزل، إذا قررنا أن هناك حظر تجول، فعندها يعود المرء إلى المنزل بغض النظر عما يوجد، يجب القيام بذلك"، مؤكدا أنه لن يكون هناك استثناءات لحظر التجول في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في مقابلة على قناة "راى" الإيطالية التلفزيونية.

اسبانيا

تختلف مدن إسبانيا فى الاحتفال برأس السنة الجديدة 2021 ، فى العاصمة مدريد ستظل مغلقة حتى 11 يناير، مع حظر التجمعات فى المنازل مع 6 أشخاص.

فى الأندلس تم تأجيل حظر التجول المحدد فى الساعة 11:00 مساءا ليلة رأس السنة الجديدة حتى 1:30 صباحا، ويسمح بالتنقل بين المقاطعات فى الاندلس ، والاحتفالات بحد أقصى 10 أشخاص كحد أقصى.

أما فى في جزر البليار ، تختلف القيود حسب الجزيرة اعتمادا على معدل الإصابة بالفيروس ، أقل بكثير في إيبيزا ومينوركا منه في فورمينتيرا ، وقبل كل شيء في مايوركا.

تقتصر التجمعات العائلية على ستة أشخاص باستثناء الأماكن الخارجية في إيبيزا ، حيث يمكن أن يتسع لـ 10 أشخاص.

لا توجد حدود للتنقل الداخلي ويمكنك دخول الأرخبيل ، سواء من بقية إسبانيا أو من الخارج ، إذا كان هناك PCR سلبي.