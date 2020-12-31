أمريكا تفرض رسوما على النبيذ الفرنسى والألمانى ف ظل نزاع مع الاتحاد الأوروبى

قالت الحكومة الأمريكية إنها سترفع رسوما على منتجات معينة للاتحاد الأوروبي، تشمل مكونات الطائرات والنبيذ من فرنسا وألمانيا، في أحدث منعطف بنزاع مستمر منذ 16 عاما بشأن دعم الطائرات بين واشنطن وبروكسل.

وفي بيان، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه يضيف رسوما على مكونات تصنيع الطائرات وأنواع معينة من النبيذ غير الفوار وكذلك الكونياك وأنواع أخرى من البراندي من فرنسا وألمانيا.

ولم يذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي موعد سريان الرسوم لكنه أشار إلى تفاصيل إضافية "وشيكة".

يأتي التحرك الأمريكي في الوقت الذي يواصل فيه مفاوضون من الولايات المتحدة وأوروبا محادثات بشأن إنهاء نزاع مستمر منذ أمد طويل بشأن مساعدة حكومية لإيرباص الأوروبية، التي تلقى دعما سياسيا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والدعم الأمريكي لشركة بوينج لصناعة الطائرات.

كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قال يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي قام على نحو غير عادل بحساب رسوم على الولايات المتحدة سمح بها حكم لمنظمة التجارة العالمية في النزاع الدائر وأضاف أن" الاتحاد الأوروبي يحتاج لاتخاذ بعض الإجراءات للتعويض عن عدم الإنصاف".