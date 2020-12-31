أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء 13 مصابا من العمال الزراعيين، الذين أصيبوا في حادث انقلاب سيارة نقلهم على وصلة أبو سلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى فايد المركزى بينما وتم نقل 9 آخرين إلى مستشفى حميات الإسماعيلية.

كان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من العمال الزراعيين على وصلة أبو سلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة حوالى 13 عاملا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى تقلهم على وصلة أبو سلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى فايد المركزى بينما تم نقل 9 أخرين ألى مستشفى حميات الاسماعيلية.

والمصابين هم "على .م.ع" 18 عاما مقيم بأبوسلطان مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، "ناصر.غ.س"18 عاما مقيم بأبوسلطان مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، "حسين.س.ا"30 عاما مقيم بأبوسلطان مصاب جروح متفرقة بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج، "محمد.ا.م"19 عاما مقيم بسرابيوم مصاب جرح قطعى باليد اليسرى واشتباه كسر باليد اليمنى، "ابراهيم.س.ع"22 عاما مقيم بأبوسلطان مصاب كدمة بالظهر واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح بالساق اليمنى و"عبدالكريم.ن.م"18 عاما مقيم بأبوسلطان مصاب اشتباه نزيف داخلى بالبطن وجرح قطعى بالجبهة واشتباه مابعد الارتجاج و"أحمد.ع.ا"18 عاما مقيم بأبوسلطان مصاب سحجات وكدمات بالوجه و"محمد.م.ع" 19 عاما مقيم بأبوسلطان مصاب سحجات وكدمات بالوجه والكفين و"محمد.ع.ف" 27 عاما مقيم بسرابيوم مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم و"محمود.ع.ف" 19 عاما مقيم بسرابيوم مصاب كدمة بالظهر وكدمة بالراس و اشتباه ما بعد الارتجاج و"محمد.م.خ"30 عاما مقيم بسرابيوم مصاب كدمة بالراس وجرح قطعى بالراس و"محمود .ع.س"19 عاما مقيم بابوسلطان دائرة مركز فايد مصاب جرح متهمتك بالجبهة كدمة بالراس جرح متهتك بالخد الايمن و"محمد.ال.م"18 عاما مقيم بأبوسلطان مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعى بالراس.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.